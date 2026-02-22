Ричмонд
Губернатор Вячеслав Федорищев попросил прощения у жителей Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Прощеное воскресенье обратился к жителям региона с просьбой о прощении за возможные обиды и пожелал всем мира, согласия и беречь близких.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в связи с Прощеным воскресеньем. В сообщении в мессенджере МАХ он отметил, что этот день — повод примириться с близкими и родными.

«От всего сердца прошу прощения, если кого-то обидел словом или поступком», — написал глава региона.

Федорищев пожелал всем мира и согласия, а также призвал беречь родных и близких. Он подчеркнул, что Прощеное воскресенье — это светлый праздник, который напоминает о важности добрых отношений и понимания между людьми.

