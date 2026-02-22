Горожанам презентовали новое приложение «Язык Омска»

Минцифры Омской области сообщает, что в центре современной культуры «Волна» презентовали новое приложение «Язык Омска». Это проект, который в цифровом виде поможет изучить историю города.
«Приложение предлагает пользователям погрузиться в увлекательный мир квизов, где они смогут узнать интересные факты о городе, его культуре и традициях, не выходя из дома», — пишут власти.
Замминистра цифрового развития и связи региона Антон Савин отметил, что проект особенно значим в году, когда Омск стал Культурной столицей России 2026.
Напомним, в 2026 году город ждут десятки ярких фестивалей, выставок, концертов и форумов. Особый акцент в программе делается на культурной идентичности региона, чтобы привлечь в Омск как можно больше гостей со всей страны.