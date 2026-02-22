Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День защитника Отечества в Новосибирске временно ограничат движение: какие участки закроют

НОВОСИБИРСК, 22 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества будут временно ограничены движение транспорта и парковка в центральной части города. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.

Источник: ФедералПресс

В администрации уточнили, что ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00 от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на улице Обской, 2. Исключением станут автомобили и военная техника 41-й общевойсковой армии.

Также планируется ограничить движение по путепроводу на площади Инженера Будагова с 20:00 до 22:00, кроме общественного транспорта. Если возникнет осложнение дорожной ситуации, аналогичные меры примут на четвертом мосту от площади Энергетиков до площади Инженера Будагова.

Парковка у здания на улице Обской, 2, будет закрыта с 8:00 до завершения мероприятий.

Автовладельцам советуют внимательно следить за изменениями маршрутов и учитывать новые условия дорожного движения.