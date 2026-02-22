В День защитника Отечества в Новосибирске временно ограничат движение: какие участки закроют

В администрации уточнили, что ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00 от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на улице Обской, 2. Исключением станут автомобили и военная техника 41-й общевойсковой армии.
Также планируется ограничить движение по путепроводу на площади Инженера Будагова с 20:00 до 22:00, кроме общественного транспорта. Если возникнет осложнение дорожной ситуации, аналогичные меры примут на четвертом мосту от площади Энергетиков до площади Инженера Будагова.
Парковка у здания на улице Обской, 2, будет закрыта с 8:00 до завершения мероприятий.
Автовладельцам советуют внимательно следить за изменениями маршрутов и учитывать новые условия дорожного движения.