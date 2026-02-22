Ричмонд
В Башкирии предупредили о сильном ветре и снеге

Синоптики сообщили об ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в праздничный день, 23 февраля, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в Госкомитете по ЧС республики со ссылкой на Башгидрометцентр.

В ведомстве предупредили о снегопадах и порывистом ветре до 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −21,-26°, днем ожидают −7,-12°.

В Уфе будет облачно, скорость ветра составит 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −19,-21°, в центре до −16°, днем −7,-9°.

