Что известно про белорусского кота из топ-3 рейтинга Всемирной организации кошек

— Это не какой-то спонтанный результат. Рейтинг формируется на основании результатов, выставок, которые проходят в течение года. То есть, с первой недели января до последней недели декабря где-то в мире всегда проходят какие-то выставки. Получают (речь идет про котов. — Ред.) титулы, оценки, они участвуют в рингах, получают за это балы, — привела подробности заводчик Ольга Петрушанко.