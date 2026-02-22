Что известно про белорусского кота из топ-3 рейтинга Всемирной организации кошек. Подробности сообщает телеканала ОНТ.
Ранее стало известно, что британский короткошерстный кот Moki TarLen Luxury из Беларуси занял третье место рейтинга самых красивый представителей семейства кошачьих, набрав 18 217 баллов.
За шесть лет, что кот участвует в выставках, накопилось огромное количество наград из Беларуси, России, стран Европы, Азии. Только в 2025 году животное посетило 48 выставок, а сейчас готовится уже к новой.
— Это не какой-то спонтанный результат. Рейтинг формируется на основании результатов, выставок, которые проходят в течение года. То есть, с первой недели января до последней недели декабря где-то в мире всегда проходят какие-то выставки. Получают (речь идет про котов. — Ред.) титулы, оценки, они участвуют в рингах, получают за это балы, — привела подробности заводчик Ольга Петрушанко.
Что известно про белорусского кота из топ-3 всемирного рейтинга. Фото: скриншот с видео телеканала ОНТ.
Перед важными мероприятиями для котов обязателен груминг. Это также является своеобразной проверкой животного на стрессоустойчивость. Грумер Валерия Чепикова заметила, что для выставочного груминга шерсть у животного сохраняют и используют текстурирующие укладочные средства, чтобы объем дольше держался.
Несмотря на свой чемпионский статус, Лисица, как называют кота дома, он любит играть и баловаться, сохраняя своего внутреннего котенка.
«А для мамы он просто самый любимый пирожок», — заметили в эфире ОНТ.
Что известно про белорусского кота из топ-3 всемирного рейтинга. Фото: скриншот с видео телеканала ОНТ.
