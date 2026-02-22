Новосибирские врачи призвали сделать прививку от клещевого энцефалита

В России за последние 10 лет количество привитых в год увеличилось с 2,9 до 4 миллионов человек. Вакцинация проходит в несколько этапов: сначала две прививки ставят в осенне весенний период с интервалом от 1 до 7 месяцев. Через 5−12 ставится третья прививка. Это — полный курс, далее — ревакцинация 1 раз в 3 года.