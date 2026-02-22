Новосибирские врачи призвали сделать прививку от клещевого энцефалита

22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом. Врачи Новосибирска настоятельно рекомендуют жителям заранее позаботиться о вакцинации. Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют, что грядущий сезон будет опасным из-за высокой активности клещей.
— Ареал клещевого вирусного энцефалита охватывает значительную часть территории России, Европы, стран Центральной и Северо-Восточной Азии и постепенно расширяется в северном и западном направлениях. Среди переносчиков наибольшее эпидемиологическое значение имеют таежный клещ и лесной клещ, — сообщают в региональном отделении Роспотребнадзора.
В России за последние 10 лет количество привитых в год увеличилось с 2,9 до 4 миллионов человек. Вакцинация проходит в несколько этапов: сначала две прививки ставят в осенне весенний период с интервалом от 1 до 7 месяцев. Через 5−12 ставится третья прививка. Это — полный курс, далее — ревакцинация 1 раз в 3 года.