Росприроднадзор проиграл суд о закрытии свалки в Башкирии

Это не первый проигрыш Росприроднадзора. Ведомство подавало иски к операторам свалок в Мелеузовском, Янаульском, Бирском, Мишкинском и Белорецком районах. Суды отказывали из-за отсутствия альтернативных площадок для отходов и невозможности частичного закрытия полигонов.