Росприроднадзор проиграл суд о закрытии свалки в Башкирии

Арбитражный суд Башкирии полностью отказал ведомству в иске к регоператору.

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора не смогло добиться закрытия части полигона ТКО в Ишимбайском районе. Арбитражный суд Башкирии полностью отказал ведомству в иске к регоператору «Эко-Сити», сообщает РБК Уфа.

Надзорное ведомство требовало разработать проект рекультивации первой очереди свалки на трассе Ишимбай — Красноусольский, считая ее ресурс исчерпанным. Однако суд встал на сторону компании. Решение пока не вступило в силу.

Это не первый проигрыш Росприроднадзора. Ведомство подавало иски к операторам свалок в Мелеузовском, Янаульском, Бирском, Мишкинском и Белорецком районах. Суды отказывали из-за отсутствия альтернативных площадок для отходов и невозможности частичного закрытия полигонов.