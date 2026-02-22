Министерство ЖКХ сказало белорусам, можно ли сделать теплый пол на балконе

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало белорусам, можно ли сделать теплый пол на балконе или лоджии квартиры.
В ведомстве обратили внимание, что, согласно Положению об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки к работам по перепланировке или переустройству относятся следующие. Речь идет про устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции; замена или же перенос центрального отопления, мусороудаления, газоснабжения, газоудаления.
Также к названным работам относятся устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках; изменения в несущих конструкциях; изменение площади, числа жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок.
В ведомстве отметили, что работы, связанные с устройством теплых полов не указаны в данном перечне. Однако, согласно пункту 4 Положения запрещены переустройство и (или) перепланировка балконов и лоджий в отапливаемые помещения запрещена.
Кроме того, запрещена установка дополнительного оборудования центрального отопления, горячего водоснабжения, электротехнического оборудования, если подобное приводит к превышению проектных инженерных нагрузок на одно помещение.
В ЖКХ подчеркнули, что на балконе или же на лоджии установка электрического пола не предусмотрена.
