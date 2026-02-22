Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство ЖКХ сказало белорусам, можно ли сделать теплый пол на балконе

Министерство ЖКХ ответило, могут ли белорусы сделать теплый пол на балконе квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало белорусам, можно ли сделать теплый пол на балконе или лоджии квартиры.

В ведомстве обратили внимание, что, согласно Положению об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки к работам по перепланировке или переустройству относятся следующие. Речь идет про устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции; замена или же перенос центрального отопления, мусороудаления, газоснабжения, газоудаления.

Также к названным работам относятся устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках; изменения в несущих конструкциях; изменение площади, числа жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок.

В ведомстве отметили, что работы, связанные с устройством теплых полов не указаны в данном перечне. Однако, согласно пункту 4 Положения запрещены переустройство и (или) перепланировка балконов и лоджий в отапливаемые помещения запрещена.

Кроме того, запрещена установка дополнительного оборудования центрального отопления, горячего водоснабжения, электротехнического оборудования, если подобное приводит к превышению проектных инженерных нагрузок на одно помещение.

В ЖКХ подчеркнули, что на балконе или же на лоджии установка электрического пола не предусмотрена.

Тем временем Министерство ЖКХ раскрыло, что запрещено делать белорусам в подвалах жилых домов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на предложение расформировать Министерство ЖКХ.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье 22 февраля, когда говорят «Бог простит, и я прощаю».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше