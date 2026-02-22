В Московском зоопарке появились на свет редкие вараны

«Малыши, чей пол пока не определен, чувствуют себя отлично. В возрасте трех недель каждый из них весит около 13−14 граммов при длине тела 12−14 сантиметров. Детеныши уже перенесли первую линьку и начали самостоятельно питаться. Их рацион в Московском зоопарке, как и у взрослых особей, состоит из дождевых червей и улиток», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, ее слова приводятся на сайте.