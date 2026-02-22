Ричмонд
Председатель СК России взял на контроль дело о школе под Новосибирском

Здание 1988 года постройки ни разу не видело капремонта: протекает кровля, осыпается штукатурка, в классах холодно.

Источник: Om1 Новосибирск

В Информационный центр Следственного комитета России поступило обращение жителей Новосибирской области по вопросу ненадлежащего состояния здания одной из школ города Бердска.

Об этом сообщили в пресс-службе СК России, отметив, что по данному факту в региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело.

«На протяжении длительного времени кровля строения 1988 года постройки протекает, со стен осыпается штукатурка, температурный режим в классах не соответствует установленным нормам. При этом капитальный ремонт учебного заведения ни разу не проводился. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.