Председатель СК России взял на контроль дело о школе под Новосибирском

В Информационный центр Следственного комитета России поступило обращение жителей Новосибирской области по вопросу ненадлежащего состояния здания одной из школ города Бердска.
Об этом сообщили в пресс-службе СК России, отметив, что по данному факту в региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело.
«На протяжении длительного времени кровля строения 1988 года постройки протекает, со стен осыпается штукатурка, температурный режим в классах не соответствует установленным нормам. При этом капитальный ремонт учебного заведения ни разу не проводился. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении ведомства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.