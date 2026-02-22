Председатель СК России взял на контроль дело о школе под Новосибирском

«На протяжении длительного времени кровля строения 1988 года постройки протекает, со стен осыпается штукатурка, температурный режим в классах не соответствует установленным нормам. При этом капитальный ремонт учебного заведения ни разу не проводился. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении ведомства.