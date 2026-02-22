Ричмонд
БЖД заменит поезд бизнес-класса Минск — Брест другим составом

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Белорусская железная дорога заменит поезд бизнес-класса сообщения Минск — Брест другим составом, сообщили в пресс-службе БЖД в воскресенье.

Источник: Sputnik.by

Компания проинформировала, что такое решение было принято в связи с необходимостью проведения внепланового техосмотра состава межрегиональных линий бизнес-класса серии ЭПМ.

В БЖД уточнили, что поезда № 733 отправлением из Минска 22 февраля года в 17:21 и прибытием в Брест в 21:06, а также № 734 (в обратном направлении) с выездом из областного центра 23 февраля в 06:34 и прибытием в столицу в 10:41 будут следовать составами, которые сформированы из вагонов локомотивной тяги.

Отмечается, что из-за этого может временно отсутствовать возможность приобретения билетов в системах и пунктах продаж БЖД.

Пассажирам, которые ранее уже купили проездные документы на эти составы, возместят разницу в стоимости проезда в кассах железной дороги.

В БЖД принесли извинения за доставленные неудобства и призвали отслеживать актуальную информацию о перевозках на сайте компании.