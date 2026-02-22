БЖД заменит поезд бизнес-класса Минск — Брест другим составом

В БЖД уточнили, что поезда № 733 отправлением из Минска 22 февраля года в 17:21 и прибытием в Брест в 21:06, а также № 734 (в обратном направлении) с выездом из областного центра 23 февраля в 06:34 и прибытием в столицу в 10:41 будут следовать составами, которые сформированы из вагонов локомотивной тяги.