На Масленице в Сухобузимском людей катал на санях измученный олень

Гости события поделились возмущениями в соцсетях.

Посетительница Масленицы-2026 в Сухобузимском рассказала, что стала очевидицей неприятной картины.

Запряжённый олень с трудом вёз сани, предназначенные для катания гостей: ноги у животного разъезжались на скользкой поверхности.

«Животное не могло ходить. При остановке олень просто падал. Парни которые его держали, не давали ему этого сделать. Он не мог тащить сани с людьми при катании. Молодые люди просто тащили оленя за верёвки. Его заставляли просто работать на износ. Когда он стоял без работы, он буквально хотел упасть. Это явные признаки жестокого обращения», — написала в одной из соцсетей Алина С.

Девушка добавила, что обратилась к сотрудникам полиции, присутствовавшим на мероприятии, но никаких мер с их стороны принято не было. По словам Алины, ей посоветовали обратиться к зоозащитникам.

Гостья Масленицы призвала организаторов мероприятия дать объяснения, а правоохранителей — провести проверку по факту жестокого обращения.