На Масленице в Сухобузимском людей катал на санях измученный олень

«Животное не могло ходить. При остановке олень просто падал. Парни которые его держали, не давали ему этого сделать. Он не мог тащить сани с людьми при катании. Молодые люди просто тащили оленя за верёвки. Его заставляли просто работать на износ. Когда он стоял без работы, он буквально хотел упасть. Это явные признаки жестокого обращения», — написала в одной из соцсетей Алина С.