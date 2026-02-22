Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии во время рейдов поймали 61 пьяного водителя

В ГАИ республики сообщили итоги массовых рейдов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии по итогам массовых рейдов поймали 61 пьяного водителя. Об этом сообщили в ГАИ республики.

Всего сотрудники ведомства выявили более 1,4 тысяч нарушений правил. Среди пьяных водителей троих привлекли к уголовной ответственности.

Инспекторы ДПС также выявили 64 факта нарушений при перевозке детей, а также 27 случаев непредставления преимущества пешеходам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.