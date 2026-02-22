В Башкирии во время рейдов поймали 61 пьяного водителя

В Башкирии по итогам массовых рейдов поймали 61 пьяного водителя. Об этом сообщили в ГАИ республики.
Всего сотрудники ведомства выявили более 1,4 тысяч нарушений правил. Среди пьяных водителей троих привлекли к уголовной ответственности.
Инспекторы ДПС также выявили 64 факта нарушений при перевозке детей, а также 27 случаев непредставления преимущества пешеходам.
