Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сысерти детский сад закрыли из-за кишечной инфекции

В Сысерти детский сад закрыли на две недели из-за кишечной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

В Сысерти детский сад закрыли из-за кишечной инфекции. Как сообщили в Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с конца января в нескольких группах МАДОУ «Детского сада № 3 Золотой ключик» были зарегистрированы случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вызванными разными возбудителями.

Роспотребнадзор провел проверку и нашел множество нарушений.

— Это нарушения санитарно-эпидемиологических требований к безопасности пищевой продукции, условиям хранения пищевого сырья, организации питания детей, к проведению дезинфекции, контролю температуры воздуха в помещениях, проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий и другие, — рассказали в ведомстве.

На садик составили протокол об административном правонарушении. По решению суда дошкольное учреждение закрыли на две недели.