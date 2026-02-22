В Сысерти детский сад закрыли из-за кишечной инфекции. Как сообщили в Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с конца января в нескольких группах МАДОУ «Детского сада № 3 Золотой ключик» были зарегистрированы случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вызванными разными возбудителями.
Роспотребнадзор провел проверку и нашел множество нарушений.
— Это нарушения санитарно-эпидемиологических требований к безопасности пищевой продукции, условиям хранения пищевого сырья, организации питания детей, к проведению дезинфекции, контролю температуры воздуха в помещениях, проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий и другие, — рассказали в ведомстве.
На садик составили протокол об административном правонарушении. По решению суда дошкольное учреждение закрыли на две недели.