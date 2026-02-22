Во Львове произошел теракт, погибла 23-летняя полицейская

Во Львове на западе Украины произошел теракт, который унес жизнь 23-летней полицейской. Еще 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам уже удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».