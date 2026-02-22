Нижегородский бизнес начнут штрафовать за вывески с иностранными словами

По его словам, вступающие в силу нормы меняют подход к оформлению публичного пространства: русский язык становится основным в городской визуальной среде.
Депутат подчеркнул, что использование иностранных языков не запрещается, однако информация для потребителей должна в первую очередь подаваться на русском. Иностранный текст может оставаться только как дублирующий и второстепенный элемент.
Кошелев привел пример: если на фасаде размещено слово «Café», рядом обязательно должно быть написание на русском «Кафе». При этом оба варианта должны быть выполнены в едином стиле, цвете и размере, а русский текст не может быть менее заметным — меньшим по размеру, более бледным или размещенным так, чтобы его было сложнее увидеть.
Такие требования, уточнил он, распространяются и на служебные надписи. В частности, слова «открыто», «закрыто», «вход», «выход», «распродажа» также должны быть написаны по-русски.
Одновременно депутат отметил исключения: новые правила не затрагивают зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования. Если бренд, например, называется «Super Cafe» и это название зарегистрировано в Роспатенте, его можно оставить на вывеске без перевода.
Для застройщиков, по словам Кошелева, требования будут строже. В рекламе и информации о жилых комплексах, предназначенной для привлечения средств дольщиков, названия должны быть только на кириллице. Иностранные варианты придется транслитерировать — например, «Volga Life» должно стать «Волга Лайф». При этом, как отметил депутат, рекомендуется использовать и смысловой перевод, хотя обязательным является именно кириллическое написание.
Кошелев добавил, что прямого штрафа именно «за иностранное слово» в КоАП РФ нет. Однако если вывеска из-за языка вводит потребителя в заблуждение, это могут трактовать как нарушение права на информацию. В таком случае штрафы, по его словам, составят от 1,5 до 2 тысяч рублей для граждан и самозанятых, от 3 до 40 тысяч рублей для ИП и от 30 до 40 тысяч рублей для юридических лиц.