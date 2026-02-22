Ричмонд
Роскосмос показал ночной Петербург с борта МКС

Сергей Кудь-Сверчков сделал снимок Северной столицы с высоты 400 километров.

Источник: Telegram / Роскосмос (Сергей Кудь-Сверчков)

«Роскосмос» опубликовал впечатляющий снимок Санкт-Петербурга, сделанный с Международной космической станции. Автором фотографии стал космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который запечатлел ночные огни культурной столицы с высоты более 400 километров.

Кадр появился в официальном Telegram-канале госкорпорации. На фотографии хорошо просматривается освещённая часть города, напоминающая световое пятно среди тёмной поверхности Земли.

Огни культурной столицы России с борта МКС — подписали снимок в «Роскосмосе».

Сергей Кудь-Сверчков — российский космонавт-испытатель, совершивший несколько выходов в открытый космос. Фотографии Земли с орбиты — одно из его увлечений, которыми он регулярно делится с подписчиками.