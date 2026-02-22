Десятки рейсов задержаны в аэропортах Краснодара и Сочи

В аэропортах Краснодара и Сочи значительные задержки рейсов. По данным онлайн-табло, в Краснодаре задержано 17 рейсов, а в Сочи — 27.
Среди рейсов, прибывающих в Сочи с опозданием, есть самолеты из Алматы, Москвы, Антальи, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Вылетят позже расписания рейсы в Душанбе, Москву, Казань, Екатеринбург, Уфу, Псков и Челябинск.
В Краснодаре задержки коснулись рейсов, следующих из Стамбула, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Также с опозданием отправятся самолеты в Екатеринбург, Тбилиси, Москву и Дубай.
Ранее пресс-служба аэропорта Сочи объясняла задержки временными ограничениями воздушного пространства в Центральной России и погодными условиями в аэропортах Московского авиаузла. Эти факторы вынуждают авиакомпании корректировать расписание полетов по всей маршрутной сети, включая рейсы в Сочи.