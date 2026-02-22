С 15 марта в центре Ростова изменятся правила парковки на ряде улиц

На улице Темерницкой также введут ограничения. Так, на участке от Доломановского переулка до Братского (в районе строений №№ 2−6) и вдоль домов №№ 10−22/7 стоянка будет запрещена только в рабочие дни с 8:00 до 20:00. В то же время на отрезке от переулка Халтуринского до переулка Островского с северной стороны, а также возле строений № 38 и № 40 вводится полный запрет на остановку и стоянку.