С 15 марта в центре Ростова изменятся правила парковки на ряде улиц

В Ростове-на-Дону с 15 марта вводятся новые ограничения на остановку и стоянку транспорта в центральной части города. Как сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, корректировки связаны с изменением схем движения, направленных на упорядочивание парковки и увеличение пропускной способности улиц.
Под действие новых правил попадает сразу ряд магистралей. На улице Шаумяна ограничения коснутся участков в районе домов № 9 и № 17, где будет полностью запрещена остановка и стоянка машин, а также возле строения № 15Б, где под запрет попадет только стоянка. Во всех этих точках появятся таблички, предупреждающие водителей о возможности принудительной эвакуации автомобилей.
Запрет на остановку и стоянку также вводится вдоль строения № 84 на улице Московской, на участке улицы Ульяновской от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского проспекта (с северной стороны) и возле дома № 34 на улице Тургеневской. На улице Седова новые правила затронут отрезок от проспекта Соколова до Ворошиловского проспекта, а также территорию в районе домов №№ 38−40.
На улице Темерницкой также введут ограничения. Так, на участке от Доломановского переулка до Братского (в районе строений №№ 2−6) и вдоль домов №№ 10−22/7 стоянка будет запрещена только в рабочие дни с 8:00 до 20:00. В то же время на отрезке от переулка Халтуринского до переулка Островского с северной стороны, а также возле строений № 38 и № 40 вводится полный запрет на остановку и стоянку.
