В лесу под Самарой семья кабанов пыталась найти еду

Также кабаны стараются ходить «гуськом». Движение по уже протоптанной дорожке также помогает экономить силы. Взрослые самки обычно идут впереди, а за ними следуют детеныши. Эта стратегия позволяет не только экономить энергию, но и не теряться в зимнем лесу.