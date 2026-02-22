Ричмонд
В лесу под Самарой семья кабанов пыталась найти еду

В нацпарке «Самарская Лука» семейство кабанов вышло на прогулку.

Источник: нацпарк "Самарская Лука"

В лесу под Самарой семейство кабанов попало в объектив фотоловушки. Животные пытались найти еду под снегом, об этом рассказали в пресс-службе национального парка «Самарская Лука».

— Семейство кабанов искало еду под снегом — это непростая задача. Как и у многих животных, у кабана замедляется обмен веществ, чтобы медленнее перерабатывать пищу. Это помогает сохранить энергию надолго, — отметили в сообщении.

Также кабаны стараются ходить «гуськом». Движение по уже протоптанной дорожке также помогает экономить силы. Взрослые самки обычно идут впереди, а за ними следуют детеныши. Эта стратегия позволяет не только экономить энергию, но и не теряться в зимнем лесу.