Ученые объявили об исчезновении пятен на Солнце

"В истории известны продолжительные (на несколько десятилетий) периоды резкого снижения числа пятен на Солнце. Самым известным из них является так называемый минимум Маундера, продолжавшийся с 1645 по 1715 год и совпавший с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода — продолжительной эпохой аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.