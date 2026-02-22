Ричмонд
Ученые объявили об исчезновении пятен на Солнце

На обращенной к Земле стороне Солнца ученые не наблюдают ни одного, даже самого небольшого, пятна, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Источник: Nur.kz

По информации ученых, пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца. Они связаны с наличием у него магнитного поля.

«Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума», — рассказали в лаборатории.

Сейчас звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей, отмечают ученые. Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть больше четырех лет назад.

Кроме того, вчера нулевого значения, впервые с 2024 года, достиг и индекс вспышечной активности.

"В истории известны продолжительные (на несколько десятилетий) периоды резкого снижения числа пятен на Солнце. Самым известным из них является так называемый минимум Маундера, продолжавшийся с 1645 по 1715 год и совпавший с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода — продолжительной эпохой аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.

В текущей ситуации на Солнце (всего через 1,5 года после прохождения максимума цикла) наблюдающаяся депрессия активности не может быть продолжительной и должна через некоторое время закончиться", — считают ученые.

Отмечается, что резкое падение солнечной активности на дно, особенно после исключительно бурного начала года, стало неожиданным.