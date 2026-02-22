Толпу наркоманов разом лишили водительских прав в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Еманжелинске. Там городская прокуратура узнала, что девять местных жителей имеют действующие водительские удостоверения, при этом состоят на учете у нарколога с заболеваниями, препятствующими управлению транспортными средствами.
«В целях предупреждения ДТП, охраны жизни и здоровья участников дорожного движения, прокуратура обратилась в суд с исками о прекращении действия права на управление ТС. Требования удовлетворены в полном объеме», — говорят в областном надзорном ведомстве.