Толпу наркоманов разом лишили водительских прав в Челябинской области

Теперь прокуратура контролирует фактическое исполнение судебных решений.

Источник: dostup1.ru

Толпу наркоманов разом лишили водительских прав в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Еманжелинске. Там городская прокуратура узнала, что девять местных жителей имеют действующие водительские удостоверения, при этом состоят на учете у нарколога с заболеваниями, препятствующими управлению транспортными средствами.

«В целях предупреждения ДТП, охраны жизни и здоровья участников дорожного движения, прокуратура обратилась в суд с исками о прекращении действия права на управление ТС. Требования удовлетворены в полном объеме», — говорят в областном надзорном ведомстве.