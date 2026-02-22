Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве предупредили о метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду

МЧС предупредило о метели, гололедице и ветре до 17 м/с в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спасатели предупредили о метели, гололедице и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца суток в городе Москве местами ожидается снег, метель, усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с. На дорогах снежные накаты, гололедица», — говорится в сообщении в канале на платформе Max.

Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах, а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.