В Беларуси исчез ещё один населённый пункт

В райисполкоме объяснили, что деревню исключили из перечня из-за её фактического исчезновения: в Бели не осталось капитальных строений и предоставленных земельных участков. Отметим, что до исчезновения населённый пункт находился в Дубровенском районе Витебской области и принадлежал Волевковскому сельсовету.
Какие ещё деревни и посёлки исчезли в Беларуси?
К слову, ранее Госкомимущество сообщило ещё об одном упразднённом населённом пункте в Витебской области — деревне Давыдово Освейского сельсовета Верхнедвинского района. Это произошло в середине января.
Что касается 2025 года, то, согласно информации, опубликованной на сайте предприятия «Белгеодезия», решения об упразднении затронули ещё несколько регионов.
Так, в Гомельской области в Чечерском районе прекратили существование посёлки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино. В Буда-Кошелёвском упразднили посёлок Мигай.
В Витебской области изменения коснулись Верхнедвинского района — здесь из перечня населённых пунктов исчезли деревни Важаны, Давыдово и Заломы.
В Минской области в Узденском районе официально упразднили деревню Малая Дещенка.
На 1 января 2026 года в Беларуси насчитывается 23172 населённых пункта:
115 городов, 85 посёлков городского типа, 22972 деревни.