В Беларуси исчез ещё один населённый пункт

Лиозненский районный Совет депутатов решил упразднить деревню Бель, где по состоянию на 2019 год не было ни одного жителя. Информацию об этом местные власти опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. К слову, это уже не первый населённый пункт, которой пропал с карты Беларуси.

Источник: Смартпресс

В райисполкоме объяснили, что деревню исключили из перечня из-за её фактического исчезновения: в Бели не осталось капитальных строений и предоставленных земельных участков. Отметим, что до исчезновения населённый пункт находился в Дубровенском районе Витебской области и принадлежал Волевковскому сельсовету.

Какие ещё деревни и посёлки исчезли в Беларуси?

К слову, ранее Госкомимущество сообщило ещё об одном упразднённом населённом пункте в Витебской области — деревне Давыдово Освейского сельсовета Верхнедвинского района. Это произошло в середине января.

Что касается 2025 года, то, согласно информации, опубликованной на сайте предприятия «Белгеодезия», решения об упразднении затронули ещё несколько регионов.

Так, в Гомельской области в Чечерском районе прекратили существование посёлки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино. В Буда-Кошелёвском упразднили посёлок Мигай.

В Витебской области изменения коснулись Верхнедвинского района — здесь из перечня населённых пунктов исчезли деревни Важаны, Давыдово и Заломы.

В Минской области в Узденском районе официально упразднили деревню Малая Дещенка.

На 1 января 2026 года в Беларуси насчитывается 23172 населённых пункта:

115 городов, 85 посёлков городского типа, 22972 деревни.