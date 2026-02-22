В Беларуси исчез ещё один населённый пункт

Лиозненский районный Совет депутатов решил упразднить деревню Бель, где по состоянию на 2019 год не было ни одного жителя. Информацию об этом местные власти опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. К слову, это уже не первый населённый пункт, которой пропал с карты Беларуси.