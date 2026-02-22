В России назвали самый выгодный способ отопления загородных домов

Однако в Иркутской области, где тариф на электроэнергию ниже, а на газ, наоборот, выше, картина обратная: газовое отопление такого дома там обойдется в 16 тысяч рублей в месяц, а электрическое — в 4,5 тысячи рублей в месяц. «Чтобы обогревать в течение месяца дом площадью 100 квадратных метров тепловыми насосами в Татарстане нужно потратить 4,6 тысячи рублей — почти столько же, сколько при отоплении газом, — а в Иркутской области — всего 1,8 тысячи рублей», — также подсчитал Чаусов.