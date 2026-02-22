«Последний раз — более четырех лет назад». Ученые предупредили, что на Солнце исчезли все пятна — что ждать белорусам

Все пятна исчезли на Солнце впервые за четыре года — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности рассказали в телеграм-канале лаборатории Института космических исследований Российской академии наук.
«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — обратили внимание специалисты.
Ученые уточнили, что пятна являются неотъемлемой частью поверхности Солнца, они связаны с наличием у него магнитного поля. В местах, где наиболее высокая концентрация магнитного потока, образуются темные участки поверхности.
Специалисты поясняют, что полное исчезновение пятен случается только в момент крайне низкой активности. Обычно подобное происходит в годы солнечного минимума.
«Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырёх лет назад», — заметили ученые.
Ученые показали, как выглядит Солнце без пятен. Фото: телеграм-канал лаборатории ИКИ РАН.
