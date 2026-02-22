Лавров выразил соболезнования Китаю в связи с гибелью туристов на Ольхоне

21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования главе МИД КНР Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал. Об этом сообщили в МИД РФ. Напомним, 20 февраля в районе мыса Хобой на Ольхоне автомобиль с туристами провалился под лёд. Из девяти человек выжить удалось лишь одному.