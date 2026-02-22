Ричмонд
Лавров выразил соболезнования Китаю в связи с гибелью туристов на Ольхоне

«Буханка» провалилась под лед с 9 пассажирами, выжил один.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования главе МИД КНР Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал. Об этом сообщили в МИД РФ. Напомним, 20 февраля в районе мыса Хобой на Ольхоне автомобиль с туристами провалился под лёд. Из девяти человек выжить удалось лишь одному.

— Российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован, — поделились в ведомстве.

Министр также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и выразил надежду, что эта трагедия не скажется негативно на развитии двусторонних туристических обменов между Россией и Китаем.

Ранее КП-Иркутск писала, что единственного выжившего туриста, при происшествии с УАЗом на Байкале, допросили следователи. Мужчина рассказал подробно об обстоятельствах трагедии.

