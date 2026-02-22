Ричмонд
В Городце открыли комплекс, где показывают процесс приготовления пряников

В Нижегородской области появился новый туристический объект, где можно увидеть, как делают пряники. Комплекс пряничного производства открылся в Городце, сообщил в своем телеграм-канале глава муниципального округа Александр Мудров.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, запуск площадки совпал с обсуждением новостей о включении Городца в «Золотое кольцо». Мудров отметил, что эту тему вместе с коллегами поднимали на встрече, посвященной подведению итогов туристического сезона 2025 года, где также поздравили «пряничных новоселов».

Городецкий округ входит в число самых востребованных направлений для поездок по Нижегородской области. Сейчас для туристов работают 37 классифицированных коллективных средств размещения, общий номерной фонд превышает 1500 номеров.

Кроме того, в ближайшие три года при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в округе планируют построить еще три объекта размещения.

«Уверен, Городец займет достойное место среди городов нового “Золотого кольца России”, сохранив свою самобытность и историческое наследие», — подчеркнул чиновник.