Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии начались массовые отставки судей

Только из Верховного суда ушли четверо.

Источник: Комсомольская правда

Квалификационная коллегия судей 26 февраля рассмотрит заявления о прекращении полномочий Юлии Троценко, Хайдара Салихова, Айгуль Салишевой, Зульфии Рамазановой из Верховного суда Башкирии.

В отставку также подал зампредседателя Калининского райсуда Уфы Марсель Ишкубатов. Мировой судья участка № 7 по Стерлитамак Евдокия Мустафина, мировой судья участка № 7 по Туймазинскому району Айрат Аминев и участка № 10 по Октябрьскому району столицы Башкирии Артур Шамсутдинов.

В повестке коллегии рассмотрят также вопросы об аттестации судей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.