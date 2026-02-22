В Башкирии начались массовые отставки судей

Квалификационная коллегия судей 26 февраля рассмотрит заявления о прекращении полномочий Юлии Троценко, Хайдара Салихова, Айгуль Салишевой, Зульфии Рамазановой из Верховного суда Башкирии.
В отставку также подал зампредседателя Калининского райсуда Уфы Марсель Ишкубатов. Мировой судья участка № 7 по Стерлитамак Евдокия Мустафина, мировой судья участка № 7 по Туймазинскому району Айрат Аминев и участка № 10 по Октябрьскому району столицы Башкирии Артур Шамсутдинов.
В повестке коллегии рассмотрят также вопросы об аттестации судей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.