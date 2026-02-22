Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муфтий Башкирии предупредил о мошенниках, собирающих деньги на «Ар-Рахим»

По его словам, официально проект курирует только фонд «Иман-Башкортостан» при поддержке ДУМ республики и главы региона.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Муфтий Башкортостана Айнур Биргалин заявил о появлении в сети несогласованных сборов на строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

«Все действия отдельных лиц и организаций, которые без согласования с Духовным управлением и официальным фондом заявляют о сборе средств на строительство мечети “Ар-Рахим”, являются несогласованными и не имеют отношения к официальному процессу», — написал Биргалин.

Он призвал верующих быть внимательными и перечислять деньги только через проверенные каналы.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году в мечети завершат оформление фасада, а к зиме на объект подадут тепло. Окончательно завершить работы в соборной мечети планируют к 2029 году.