Муфтий Башкирии предупредил о мошенниках, собирающих деньги на «Ар-Рахим»

Муфтий Башкортостана Айнур Биргалин заявил о появлении в сети несогласованных сборов на строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе.
«Все действия отдельных лиц и организаций, которые без согласования с Духовным управлением и официальным фондом заявляют о сборе средств на строительство мечети “Ар-Рахим”, являются несогласованными и не имеют отношения к официальному процессу», — написал Биргалин.
Он призвал верующих быть внимательными и перечислять деньги только через проверенные каналы.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году в мечети завершат оформление фасада, а к зиме на объект подадут тепло. Окончательно завершить работы в соборной мечети планируют к 2029 году.