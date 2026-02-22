Город против снега: челябинская администрация усилила меры по уборке улиц

Город продолжает бороться со снегом: по данным городской администрации, сегодня на очистку улиц и тротуаров направлено 249 единиц спецтехники и привлечено 514 работников. Для сравнения, днем 21 февраля дорожные подрядчики вывели на улицы города 170 единиц техники и 295 рабочих.