Город против снега: челябинская администрация усилила меры по уборке улиц

Город продолжает бороться со снегом: по данным городской администрации, сегодня на очистку улиц и тротуаров направлено 249 единиц спецтехники и привлечено 514 работников. Для сравнения, днем 21 февраля дорожные подрядчики вывели на улицы города 170 единиц техники и 295 рабочих.
Особое внимание уделяется основным магистралям, подъезду к социальным учреждениям и мусорным контейнерам. Дополнительно для чистки внутриквартальных территорий задействовано около 90 снегоуборочных машин. Весь собранный снег будет своевременно увозиться на специальные полигоны.
— К началу рабочей недели город должен быть максимально расчищен. Благо трафик на дорогах в выходные дни невысокий, и мы можем вывести необходимое количество техники, без перерывов в работе на часы пик, — заявил мэр Челябинска Алексей Лошкин.
В течение суток уже вывезено более 11 тысяч кубометров снега. Однако с учетом прогнозируемых осадков эта цифра должна значительно вырасти.
По данным администрации, работа дорожных служб продолжается круглосуточно, обеспечивая безопасность передвижения горожан даже в сложных погодных условиях.