Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Россией и Белорусией планируют запустить пригородные поезда

МИНСК, 22 фев — РИА Новости. Пригородные пассажирские поезда могут в перспективе связать города Псковской области России и Витебской области Белоруссии, а также Брянской области России и Гомельской области Белоруссии, сообщил РИА Новости первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич.

Источник: © РИА Новости

В настоящее время Белоруссия и Россия работают над запуском трансграничных пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями Белоруссии и Российской Федерации. Поезда по маршрутам Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша планируется запустить в апреле.

«Реализация проекта по организации трансграничного пригородного пассажирского движения по маршрутам Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша станет значимым этапом формирования единого транспортного пространства Союзного государства и создаст условия для дальнейшего развития железнодорожного сообщения на других приграничных направлениях», — сказал Хорошевич.

По его словам, в том числе это могут быть маршруты между Псковской областью и Витебской областью, а также между Брянской областью и Гомельской областью.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше