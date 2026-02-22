Между Россией и Белорусией планируют запустить пригородные поезда

В настоящее время Белоруссия и Россия работают над запуском трансграничных пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями Белоруссии и Российской Федерации. Поезда по маршрутам Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша планируется запустить в апреле.
«Реализация проекта по организации трансграничного пригородного пассажирского движения по маршрутам Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша станет значимым этапом формирования единого транспортного пространства Союзного государства и создаст условия для дальнейшего развития железнодорожного сообщения на других приграничных направлениях», — сказал Хорошевич.
По его словам, в том числе это могут быть маршруты между Псковской областью и Витебской областью, а также между Брянской областью и Гомельской областью.