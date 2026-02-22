Внучка Печерского рассказала, как он говорил о «Собиборе»

«Дедушка в плане рассказов был сдержанным. Когда к нему приезжали журналисты, он беседовал с ними и все рассказывал. А так, чтобы собрать нас в кругу семьи и начинать рассказывать, — никогда этого не делал. Он очень трепетно относился к этим воспоминаниям, у него они всегда вызывали волнение… У нас дома на Социалистической раз в пять лет собирались бывшие узники. Ему старались не давать слово, потому что он сразу же начинал плакать», — сказала Ладыченко.