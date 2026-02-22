Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в субботу сказал, что высота снега в центре столицы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в воскресенье рассказал, что небольшой снег пройдет в Москве во второй половине дня и в ночь на 23 февраля.