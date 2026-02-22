Ричмонд
Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве

Собянин и Решетников шуточно высказались о снегопадах в Москве.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 22 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития РФ Максим Решетников пошутили о сильных снегопадах в столице.

Собянин рассказал Решетникову о диалоге про снегопады с другим мэром. Разговор градоначальника и министра состоялся в среду на заседании Агентства стратегических инициатив (АСИ), кадры которого привели в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

«Ты кому свечи поставил, какому богу молился… Всю зиму нет вообще снега, солнышко», — сказал мэр, пересказывая свой разговор с коллегой.

«Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно», — отреагировал Решетников.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в субботу сказал, что высота снега в центре столицы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в воскресенье рассказал, что небольшой снег пройдет в Москве во второй половине дня и в ночь на 23 февраля.

