Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве

П. -КАМЧАТСКИЙ, 22 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития РФ Максим Решетников пошутили о сильных снегопадах в столице.
Собянин рассказал Решетникову о диалоге про снегопады с другим мэром. Разговор градоначальника и министра состоялся в среду на заседании Агентства стратегических инициатив (АСИ), кадры которого привели в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
«Ты кому свечи поставил, какому богу молился… Всю зиму нет вообще снега, солнышко», — сказал мэр, пересказывая свой разговор с коллегой.
«Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно», — отреагировал Решетников.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в субботу сказал, что высота снега в центре столицы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в воскресенье рассказал, что небольшой снег пройдет в Москве во второй половине дня и в ночь на 23 февраля.