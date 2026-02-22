Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержка пригородных и пассажирских поездов возможна в Воронежской области

Это связано с плановыми ремонтно-техническими работами на подстанции в Острогожске.

Источник: АиФ Воронеж

Кратковременные задержки пригородных и пассажирских поездов возможны в Воронежской области в воскресенье, 22 февраля, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Пассажиров просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.