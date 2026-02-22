Задержка пригородных и пассажирских поездов возможна в Воронежской области

Кратковременные задержки пригородных и пассажирских поездов возможны в Воронежской области в воскресенье, 22 февраля, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.
Пассажиров просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.
Это связано с плановыми ремонтно-техническими работами на подстанции в Острогожске.
