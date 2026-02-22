Ричмонд
В Калининградской области ожидают визита патриарха Кирилла

Глава РПЦ прибудет по случаю 80-летия региона.

В Калининградской области в 2026 году ожидают визита патриарха Кирилла. Его визит пройдет в рамках празднования 80-летия региона. Об этом рассказал руководитель информационного отдела Калининградской епархии Давид Рожин на пресс-конференции в инфоцентре «ТАСС Калининград».

«Если говорить о том, ожидаем ли мы особых гостей, то мы ожидаем визит святейшего патриарха Кирилла», — сказал священнослужитель.

Точная дата визита главы РПЦ не сообщается.

Церковь запланирована молебны, памятные мероприятия, благотворительные сборы.

