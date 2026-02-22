Ричмонд
В Масленицу у Свияжска образовалась огромная пробка

Многие вынуждены добираться до места праздника пешком.

На въезде в Свияжск образовалась пробка длиной в 2 километра. Это во многом связано с проходящими масленичными гуляниями.

По данным «Яндекс. Карт», пробка растянулась по всей Свияжской дамбе. Сообщается, что многие желающие посетить Масленицу предпочитают добираться до места пешком. Вся парковка и обочина дороги заполнены автомобилями.

Масштабные празднования в Свияжске продлятся до 16:00. На острове организованы народные песни, хороводы, конкурсы частушек, масок и костюмов. Завершится праздник огненным шоу и сожжением чучела Масленицы.