В Масленицу у Свияжска образовалась огромная пробка

На въезде в Свияжск образовалась пробка длиной в 2 километра. Это во многом связано с проходящими масленичными гуляниями.
По данным «Яндекс. Карт», пробка растянулась по всей Свияжской дамбе. Сообщается, что многие желающие посетить Масленицу предпочитают добираться до места пешком. Вся парковка и обочина дороги заполнены автомобилями.
Масштабные празднования в Свияжске продлятся до 16:00. На острове организованы народные песни, хороводы, конкурсы частушек, масок и костюмов. Завершится праздник огненным шоу и сожжением чучела Масленицы.