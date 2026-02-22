Ричмонд
Критиковавшего поправки в Конституцию арестовали в Астане

Астана. 22 февраля. КазТАГ — Жителя Астаны Кантемира Алмышева, критиковавшего ранее публично внесение изменений в Конституцию Казахстана, арестовали в Астане, сообщает «За нами уже выехали».

«Жителя Астаны, Кантемира Алмышева, арестовали на 15 суток после визита полицейских. Вечером 20 февраля его увезли прямо с рабочего места в барбершопе. Перед этим Алмышев успел записать видео прихода полицейских и сообщить супруге, что его забирают. Суд назначил ему административный арест по статье о “мелком хулиганстве”. По информации Otkir Kurek, поводом могло стать оскорбление комика Нурлана Сабурова. Якобы Алмышев оставлял матерные комментарии в соцсети, которая, как всем известно, является “общественным местом”. Также Алмышев публиковал в соцсети серию постов с критикой поправок в Конституцию. СМИ также сообщали, что ему якобы звонили из акимата и просили удалить эти публикации», — говорится в сообщении в воскресенье.

Редакция КазТАГ обратилась в пресс-службу департамента полиции Астаны за комментариями касательно описанной ситуации.