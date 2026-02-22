Чак-чак и треугольники станут частью декора обновленного ЦУМа

По ее словам, работы на объекте ведутся без выходных. Внутри здания полностью завершены полы и стены, смонтированы потолочные острова. Сейчас идет сборка корпусной мебели, мягкая мебель пока остается упакованной и ждет установки. Параллельно активно трудятся декораторы — как на площадке, так и в мастерских.