Дептанс рассказал, где в Перми установят новые остановочные павильоны

Департамент транспорта администрации Перми объявил о планах установить новые современные остановочные павильоны в микрорайоне Парковый и Нагорный. Работы будут проводиться поэтапно и затронут следующие остановки:
ул. Зои Космодемьянской (из центра).
Лицей № 3 (в обе стороны).
Микрорайон Нагорный (по ул. Леонова в направлении инфекционной больницы).
На установку каждого павильона потребуется несколько дней. После завершения монтажных работ специалисты займутся восстановлением благоустройства территории и проведут необходимые настройки оборудования. В дептрансе принесли извинения за возможные временные неудобства.