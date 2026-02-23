Вашингтон
Дептанс рассказал, где в Перми установят новые остановочные павильоны

Новые остановки появятся в микрорайоне Парковый и Нагорный.

Источник: Комсомольская правда

Департамент транспорта администрации Перми объявил о планах установить новые современные остановочные павильоны в микрорайоне Парковый и Нагорный. Работы будут проводиться поэтапно и затронут следующие остановки:

ул. Зои Космодемьянской (из центра).

Лицей № 3 (в обе стороны).

Микрорайон Нагорный (по ул. Леонова в направлении инфекционной больницы).

На установку каждого павильона потребуется несколько дней. После завершения монтажных работ специалисты займутся восстановлением благоустройства территории и проведут необходимые настройки оборудования. В дептрансе принесли извинения за возможные временные неудобства.