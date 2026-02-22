Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде 23 февраля

В этот же день парк «Швейцария» проведет программу «Спортивный десант». На Центральной площади (остановка «Медицинский институт») запланированы детский и взрослый забеги с разминкой и награждением. В «Детском центре» (остановка «Аквапарк») откроется выставка отечественного оружия и снаряжения, а также пройдут мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, оказанию первой помощи, пользованию противогазом и работе на раритетной военной радиостанции.