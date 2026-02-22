Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде 23 февраля

23 февраля днем нижегородский парк Победы представит в помещении ТЮЗа экспозицию исторического стрелкового оружия. Экскурсоводы расскажут посетителям о представленных образцах. По словам организаторов, экспонаты можно будет подержать в руках и сделать фото.
В этот же день парк «Швейцария» проведет программу «Спортивный десант». На Центральной площади (остановка «Медицинский институт») запланированы детский и взрослый забеги с разминкой и награждением. В «Детском центре» (остановка «Аквапарк») откроется выставка отечественного оружия и снаряжения, а также пройдут мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, оказанию первой помощи, пользованию противогазом и работе на раритетной военной радиостанции.
Выставки и спектакли, посвященные праздник, также состоятся в городских музеях и театрах.
23 февраля в «Домике Каширина» пройдет занятие «В солдаты пойдешь али в чиновники?» с мастер-классом по оригами. Специалисты музея познакомят гостей с миром героя повести «Детство» и детскими воспоминаниями Максима Горького. В завершение участники создадут фигурку солдата в технике оригами. Участие бесплатное, но требуется предварительная запись.
В этот же день артисты Камерного музыкального театра им. В. Т. Степанова представят музыкальную комедию «Небесный тихоход» (12+) в ДК «Красное Сормово». Спектакль доступен по «Пушкинской карте».
25 февраля в театре «Вера» состоится театрализованное представление «Операция “Дети”» (16+), посвященное подвигу трех молодых женщин в годы Великой Отечественной войны. Летом 1942 года они вывели с территории Смоленщины более тысячи детей, которых принял и вырастил город Горький. Постановка также доступна по «Пушкинской карте».
Кроме того, в течение всего февраля тематические мероприятия проходят в библиотеках и Домах культуры Нижнего Новгорода.