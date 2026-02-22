В Ростовской области более 18 тысяч военных пенсионеров получат вторую пенсию

В Ростовской области более 18 тысяч бывших военнослужащих получают вторую пенсию по линии Социального фонда. Как сообщили в региональном отделении СФР, такая выплата положена тем, кто после ухода со службы продолжил трудиться на гражданских должностях.
Речь идет о страховой пенсии по старости, которая назначается помимо основной — за выслугу лет или по инвалидности от Министерства обороны или других силовых структур. Главное условие — наличие официального стажа работы «на гражданке», в течение которого работодатель уплачивал страховые взносы.
Для назначения выплаты необходимо достичь пенсионного возраста (в текущем году это 64 года для мужчин и 59 лет для женщин), иметь не менее 15 лет страхового стажа и располагать индивидуальными пенсионными коэффициентами в объеме 30. Сама пенсия назначается без учета фиксированной выплаты и ежегодно индексируется.
Оформить вторую пенсию можно, подав заявление через портал госуслуг или лично в клиентской службе отделения СФР по Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.