В Ростовской области более 18 тысяч военных пенсионеров получат вторую пенсию

Для назначения выплаты необходимо достичь пенсионного возраста (в текущем году это 64 года для мужчин и 59 лет для женщин), иметь не менее 15 лет страхового стажа и располагать индивидуальными пенсионными коэффициентами в объеме 30. Сама пенсия назначается без учета фиксированной выплаты и ежегодно индексируется.