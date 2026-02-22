В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

«Множественное число от арабского слова — “тарвиха”, что переводится как “отдых” в перерывах после каждых четырех ракаатов намаза. Если бы узаконенным количеством ракаатов таравих намаза было восемь, то намаз бы не назывался “таравих”, его бы назвали: “тарвихатан”, что является двойственным числом от слова “тарвиха”. Поскольку восемь ракаатов намаза могли бы означать наличие двух отдыхов и никак не более», — добавил Мубараков.