В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

С наступлением священного месяца Рамадан мусульмане в ночное время посещают мечети для совершения таравих-намаза. О том, почему эта молитва состоит именно из 20 ракаатов, рассказал казый Казани, начальник шариатского отдела ДУМ РТ Булат Мубараков.

Источник: ИА Татар-информ

«Таравих состоит из двадцати ракаатов. Если заявлять об обратном (о том, что узаконенное количество ракаатов не может превышать восьми), то это, в некотором смысле, обвинение большей части ученых уммы в незнании арабского языка», — написал Мубараков в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что особенностью арабского языка служит, помимо единственного и множественного, еще и двойственного числа.

«Множественное число от арабского слова — “тарвиха”, что переводится как “отдых” в перерывах после каждых четырех ракаатов намаза. Если бы узаконенным количеством ракаатов таравих намаза было восемь, то намаз бы не назывался “таравих”, его бы назвали: “тарвихатан”, что является двойственным числом от слова “тарвиха”. Поскольку восемь ракаатов намаза могли бы означать наличие двух отдыхов и никак не более», — добавил Мубараков.

Напомним, что таравих-намаз в мечетях совершается сразу после ночной (иша) молитвы. В этом намазе рекомендуется прочитать весь Коран на протяжении месяца Рамадан.