Роспотребнадзор нашел мутную воду в омской пекарне

«Проба воды, отобранная в производственном цехе из водопроводного крана раковины (участок мойки инвентаря) ИП … (пекарня), по адресу Омская область, р. п. Нововаршавка, ул. … не соответствуют требованиям органолептический показатель: — мутность превышает установленный гигиенический норматив 3,08 мг/л (ПДК — не более 1,5 мг/л)», — говорится в документе Управления Роспотребнадзора Омской области.