Роспотребнадзор нашел мутную воду в омской пекарне

Нововаршавской тепловой компании объявлено предостережение.

В рамках профилактического мероприятия в отношении Нововаршавской тепловой компании специалисты обнаружили нарушения в связи с отобранными пробами вод.

«Проба воды, отобранная в производственном цехе из водопроводного крана раковины (участок мойки инвентаря) ИП … (пекарня), по адресу Омская область, р. п. Нововаршавка, ул. … не соответствуют требованиям органолептический показатель: — мутность превышает установленный гигиенический норматив 3,08 мг/л (ПДК — не более 1,5 мг/л)», — говорится в документе Управления Роспотребнадзора Омской области.

Сообщается, что Нововаршавской тепловой компании в связи с выявленным нарушением объявлено предостережение 18 февраля 2026 года.