«Ритм присутствия»: диалог мастера, ученика и времени — фотолента

В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана открылась отчетная выставка преподавателей кафедры «Монументальной живописи» Республиканской специализированной школы-интерната искусств под названием «Ритм присутствия».

Источник: Sputnik.uz

«Ритм присутствия» — метафора художественного существования в пространстве, где каждый автор утверждает собственную пластическую интонацию, сохраняя сопричастность к общей профессиональной и образовательной среде.

Выставка демонстрирует творческие поиски преподавателей, их индивидуальные стратегии и вклад в развитие национальной художественной школы.

«Ритм присутствия — это не только художественная категория, но и состояние творческого диалога между мастером, учеником и временем», — отмечает искусствовед Шаропова Азиза.

Выставка подчеркивает значимость педагогической школы как пространства формирования художественного мышления и сохранения традиций национального искусства в современном культурном контексте.