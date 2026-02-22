Ричмонд
Самые мужественные защитники Родины: 45 архивных кадров к 23 февраля

21

«МК в Новосибирске» поздравляет всех мужчин с праздником! Желаем вам силы духа, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Низкий поклон ветеранам и тем, кто сейчас несет службу. Пусть дома вас всегда ждут и любят.