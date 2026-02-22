Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Центральном округе Краснодара отключили электричество

Аварийное отключение света зафиксировано в Центральном округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

Источник: Коммерсантъ

По данным диспетчерской службы, в настоящее время отключены 18 трансформаторных подстанций. Без электричества находятся улицы Коммунаров, Комсомольская, Красноармейская, Постовая, Советская, Пушкина, Седина, Гоголя и другие.

На месте отключения работает бригада специалистов. В настоящее время сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше