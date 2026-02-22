В Центральном округе Краснодара отключили электричество

По данным диспетчерской службы, в настоящее время отключены 18 трансформаторных подстанций. Без электричества находятся улицы Коммунаров, Комсомольская, Красноармейская, Постовая, Советская, Пушкина, Седина, Гоголя и другие.
На месте отключения работает бригада специалистов. В настоящее время сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются.
