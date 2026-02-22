Ричмонд
Муфтий Башкирии предупредил о фиктивных сборах на строительство «Ар-Рахим»

Он опровергнул сообщения о сборе денег.

Источник: Комсомольская правда

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин опубликовал предупреждение о том, что в социальных сетях появились фейковые сборы на строительство мечети «Ар-Рахим».

По его словам, строительство Соборной мечети ведется системно при координации Духовного управления мусульман республики совместно с Фондом «Иман Башкортостан». Он отметил, что все финансовые процедуры ведутся централизованно.

Биргалин подчеркнул, что все объявленные сборы не имеют никакого отношения к официальному процессу.

