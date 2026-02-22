«Аэрофлот» предупредил о переносе и отмене части рейсов

«В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла», — говорится в пресс-релизе компании.