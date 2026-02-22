Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» предупредил о переносе и отмене части рейсов

«Аэрофлот» переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в аэропортах Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть самолетов направлена на запасные аэродромы.

«В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла», — говорится в пресс-релизе компании.