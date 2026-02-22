«Аэрофлот» предупредил о переносе и отмене части рейсов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть самолетов направлена на запасные аэродромы.
«В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла», — говорится в пресс-релизе компании.