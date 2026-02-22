На трассе М-4 под Шахтами образовалась 9-километровая пробка из-за ремонта дороги

В Ростовской области водители столкнулись с серьезным затруднением движения на федеральной трассе М-4 «Дон». Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в районе города Шахты образовался затор протяженностью до девяти километров.
Причиной транспортного коллапса стали круглосуточные дорожные работы на южном направлении магистрали. В настоящий момент дорожные службы ведут срез дорожного полотна и укладку нового асфальта, в связи с чем происходит поочередное перекрытие правой и левой полос движения. Участок, где наблюдается максимальное скопление машин, растянулся от развилки на город Шахты вплоть до мемориала «Журавли».
В связи со сложившейся ситуацией сотрудники ГАИ предлагают автомобилистам альтернативный маршрут. Объехать проблемный участок можно, свернув на развязке в сторону города Шахты, а затем проследовать через Новочеркасск.
Дорожные работы продлятся до 23 февраля.
